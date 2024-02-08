Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною

Велика Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року. При цьому є товари, на які цей термін встановлено не на 5 років, а на два роки.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії повідомило, що безмитну торгівлю буде продовжено на всі товари на п’ять років, за винятком яєць та птиці, термін дії якої буде продовжено на два роки. При цьому, як наголошують у відомстві, британські фірми також виграють від скасування мит на експорт до України.

“Ця угода забезпечує таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам та людям, що має вирішальне значення для її відновлення”, – заявив молодший міністр торгівлі Грег Хендс.

Він додав, що підтримка Великої Британії продовжуватиметься “доти, доки це необхідно”.

Нагадаємо, Британія зняла мита на всю свою торгівлю з Україною після початку російського вторгнення в Україну майже два роки тому. Раніше діяла домовленість, що угода триватиме до березня 2024 року.