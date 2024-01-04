Британія планує відновити виробництво гаубиць М777 – FT

Британська компанія BAE Systems планує відновити виробництво компонентів для гаубиць М777. Це пов’язано з війною в Україні та попитом на артилерійське озброєння, повідомило видання Financial Times, цитуючи заяву компанії.

За даними видання, компанія підписала початкову угоду на суму $50 млн з армією США, щоб дати поштовх новій програмі, поки вони доопрацьовують деталі ширшого контракту.

Компанія має намір співпрацювати з постачальниками як у Великій Британії, так і в США для виробництва основних титанових конструкцій M777, що становлять ядро зброї, причому перші деталі, як очікують, буде поставлено 2025 року.

BAE Systems наголосила на значному зростанні глобального інтересу до цієї зброї з боку країн Європи, Азії та США з моменту початку війни в Україні в лютому 2022 року.

“США, Канада та Австралія надали M777 Україні, де вони довели свою високу ефективність проти сил російського вторгнення”, – йдеться в матеріалі.

Наразі понад 1250 гаубиць M777 перебувають на озброєнні сухопутних військ Австралії, Канади, Колумбії, Індії, Саудівської Аравії, України та США, а їхнє перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані, зауважили у виданні.

Німецька гаубиця Panzerhaubitze 2000 та французька гаубиця Caesar також були розгорнуті в Україні. BAE Systems заявила: вона очікує, що новий контракт і оновлена виробнича лінія для виробництва запчастин спонукають до замовлень на цілі гармати.

Також компанія сподівається, що новий контракт і оновлена виробнича лінія компонентів приведуть до замовлень на комплектні гаубиці M777. Видання зауважило, що хоча основне виробництво у Британії, складання часто відбувається у США.