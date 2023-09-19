Політика

Британія передасть Україні десятки тисяч артснарядів

19 Вересня 2023 20:31
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британія, снаряди

Велика Британія надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця року.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, передає The Guardian.

“Сьогодні ми продемонстрували непохитну відданість Великої Британії Україні та заявили про збільшення військової підтримки, включаючи обіцянку надати ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб Україна могла захистити себе”, – зазначив голова британського Міноборони після засідання у форматі “Рамштайн”.

Він також додав, що найближчими місяцями його країна підтримуватиме Україну у пріоритетних областях, серед яких протиповітряна оборона, можливості завдавати ударів на далекі відстані та тренування військових.


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