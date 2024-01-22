Політика

Британія передала в ООН супутникові фото, які підтверджують постачання вантажів з КНДР до РФ — The Guardian

22 Січня 2024 14:05
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росія, корея

Розвідка Великої Британії передала експертам ООН супутникові фотографії постачання вантажів із КНДР до Росії аби ініціювати офіційне розслідування постачання зброї всупереч міжнародним санкціям.

Про це повідомляє The Guardian.

Як пише газета, неопублікований звіт британської розвідки, з яким ознайомилася Guardian, містить знімки, які були зроблені в період з вересня по грудень 2023 року.

На них зображені три російські кораблі: Майя, Ангара і Марія, на які завантажують контейнери у північнокорейському порту Наджін. Згодом ці кораблі вирушили до російських портів на Далекому Сході РФ.

Як пише The Guardian, попри те, що британське відомство заявило, що не може ідентифікувати, що було в контейнерах, це сталося після того, як США оголосили, що балістичні ракети з КНДР були використані Росією для обстрілів України.

За інформацією газети, усі кораблі, які були згадані у звіті, потрапили під санкції уряду США «через їхні зв’язки з судноплавною компанією Міністерства оборони Росії ТОВ Оборонлогістика, яка брала участь у незаконному захопленні та окупації Криму Росією з 2014 року». Крім того, ці кораблі пов’язані з приватними російськими морськими судноплавними компаніями, які перевозять зброю та іншу військову техніку для потреб РФ.

Також Guardian зазначає, що два з трьох кораблів також були ідентифіковані в нещодавньому звіті Royal United Services Institute, який висвітлював зростання перевезень з Північної Кореї до Росії. Третє судно, за інформацією NK News, є частиною групи комерційних суден, які здійснюють постачання військової техніки та боєприпасів з Північної Кореї до Росії.

Звіт, разом з іншими доказами від США та інших країн, був наданий групі експертів ООН з питань розповсюдження північнокорейського озброєння, яка, як очікується, наступного місяця опублікує свій перший остаточний звіт.


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