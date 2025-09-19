Британія не бачить готовності Путіна до закінчення війни, – глава МІ-6

У Великій Британії заявили, що не бачать жодних доказів зацікавленості російського диктатора Володимира Путіна у мирних переговорах. Про це сказав глава секретної розвідки MI6 Річард Мур під час виступу в Стамбулі.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, Росія прагне не компромісу, а капітуляції України. Мур наголосив, що Путін «відкусив більше, ніж може прожувати» та серйозно недооцінив українців у цій війні.

Очільник MI6 також повідомив про нову стратегію вербування агентів. Зокрема, британська розвідка планує працювати з потенційними інформаторами в даркнеті, у тому числі з громадянами Росії. Інструкції, як отримати доступ до порталу для зв’язку, оприлюднять у YouTube.