Новини

Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла

4 Березня 2023 19:23
36
читать на русском →
британія, танки

Україна отримає від Великої Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж Лондон обіцяв спочатку.

Про це повідомив посол України в Лондоні Вадим Пристайко в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Пристайко, що Британія обіцяла Україні 14 танків Challenger 2, але за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Британії у лютому було домовлено, що ця кількість зросте вдвічі.

Посол розповів, що Британія своїми рішеннями поступово формує консенсус щодо тих чи інших видів зброї.

“Так само було, до речі, з танками – це був проривний момент, коли було необхідно зсунути небажання всіх інших союзників. І, якщо ви пам’ятаєте, незважаючи на те, що оголошення було зроблено, саме офіційне підтвердження прем’єр-міністром забрало майже тиждень – для того, щоб він офіційно це повторив”, – сказав Пристайко.

“У цей час британці намагалися переконати всіх інших союзників, що є два варіанти: або Британія йде сама з цим оголошенням і пробиває цей пролом, в який мають зайти усі інші, або усі разом, як один фронт, як НАТО, зробимо цей дуже важливий крок. Цього разу Британія була успішна. Я думаю, той самий процес відбувається зараз з винищувачами”, – додав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Березня 2023 10:39
98

У ISW припустили можливий відхід Сил оборони з Бахмута
4 Березня 2023 21:00
8

Скандал з нагородою від ГУР для блогерки Волощук: у відомстві просять їм довіряти
4 Березня 2023 20:32
25

У Польщі зловмисник підпалив автомобілі швидкої, призначені для допомоги Україні
4 Березня 2023 19:23
36

Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла
4 Березня 2023 14:44
123

Росія в обхід санкцій отримує ключові технології для війни в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
усі думки