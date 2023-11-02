Суспільство

Бригада “Азов” почала рекрутинг на сайті з працевлаштування

2 Листопада 2023 13:36
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мобілізація

12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії “Азов” почала рекрутинг на Work.ua, найвідвідуванішому сайті з пошуку роботи в Україні. Про це розказав на пресконференції у четвер, 2 листопада, заступник командира бригади Святослав “Калина” Паламар.

У бригади зараз сотня відкритих вакансій для представників 28 професій: стрільців, кухарів, парамедиків, водіїв, операторів БПЛА, екскаваторників. Зарплати починаються з 25 000 грн.

“Я переконаний у тому, що кожен може вибирати підрозділ, у якому захищатиме Україну в часи війни. Це рішення має бути зваженим, обдуманим та принциповим. Азов — це підрозділ, у якому варто служити, бо професіоналізм тут цінується, як і людське”, – сказав Паламар.

Після співбесіди з рекрутером новобранці Азову проходитимуть кількатижневу бойову підготовку.

Співзасновник та гендиректор Work.ua Артур Міхно сказав, що для компанії це спосіб продемонструвати професійний рекрутинг, а “не через вручення повісток на блокпостах”.

“Через неефективну систему набору досвідчені спеціалісти опиняються в окопах, а в той самий час висококваліфіковану роботу виконувати нікому. Людина мусить розуміти, що армія — це теж робота. А військо — теж роботодавець. Там, як і всюди, потрібні мотивовані та кваліфіковані люди. Впевнений, наша співпраця з “Азовом” стане початком системних змін у військовому рекрутингу”, – сказав він.

Паралельно Азов у співпраці з Work.ua і рекламною агенцією Banda запустив рекламну кампанію про початок рекрутингової кампанії під гаслом “Війську потрібні різні професії”.


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