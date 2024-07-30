Суспільство

Бронювання перевізників стане простішим
30 Липня 2024 15:04
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Для перевізників спрощують оформлення броні від мобілізації. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Тепер, щоб отримати статус критично важливого, підприємству слід відповідати двом критеріям із семи, а не трьом, як раніше. Перевізники також повинні мати відповідну ліцензію та не мати податкової заборгованості.

Уряд також розширив перелік підприємств, які можуть подаватись на визнання критично важливим. Йдеться про перевізників, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанції. Подаватися можуть також ті фірми, що розпочали свою діяльність не лише у 2022-му, а й у 2023 та 2024 роках.

Окрім цього, Кабмін скасував норму, за якою було необхідно підтверджувати оформлення трудових відносин із працівниками за 180 днів до подачі документів.

“Усі зміни до наказу стануть чинними після реєстрації акту Міністерством юстиції. Практично це означає, що подавати пакети документів до Міністерства з урахуванням цих змін можна лише після того, як оновлений наказ набуде чинності”, – наголосив Деркач.

Разом із цим заступник Мінінфраструктури наголосив, що такі зміни не стосуються тих перевізників, які працюють на умовах ФОП. Однак посадовець вказує, що виправити таку ситуацію можуть лише зміни до закону, які дозволять бронювати не лише підприємства установи, організації.


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