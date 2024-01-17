Бронетехніка та дрони: Німеччина надала Україні черговий пакет допомоги

Німецький уряд оновив перелік військової допомоги, яку надають Україні для відсічі російської агресії. Серед іншого в ньому — бронетранспортери та розвідувальні БпЛА.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

8 бронетранспортерів;

боєприпаси до танків Leopard 1;

25 розвідувальних БпЛа RQ-35 Heidrun;

16 вантажівок Zetros;

5 автомобілів для прикордонної служби;

3 одиниці автотранспорту — вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи;

50 терміналів супутникового звʼязку SatCom;

матеріали для розмінування;

500 світлодіодних ламп;

1840 бойових шоломів.

Крім того, у майбутньому Німеччина збирається передати Україні ще 30 бойових машин піхоти Marder, 15 самохідних зенітних установок Gepard і ще понад 100 розвідувальних безпілотників моделі RQ-35 Heidrun.