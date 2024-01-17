Політика

Бронетехніка та дрони: Німеччина надала Україні черговий пакет допомоги

17 Січня 2024 15:05
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зброя, німеччина

Німецький уряд оновив перелік військової допомоги, яку надають Україні для відсічі російської агресії. Серед іншого в ньому — бронетранспортери та розвідувальні БпЛА.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

  • 8 бронетранспортерів;
  • боєприпаси до танків Leopard 1;
  • 25 розвідувальних БпЛа RQ-35 Heidrun;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 5 автомобілів для прикордонної служби;
  • 3 одиниці автотранспорту — вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи;
  • 50 терміналів супутникового звʼязку SatCom;
  • матеріали для розмінування;
  • 500 світлодіодних ламп;
  • 1840 бойових шоломів.

Крім того, у майбутньому Німеччина збирається передати Україні ще 30 бойових машин піхоти Marder, 15 самохідних зенітних установок Gepard і ще понад 100 розвідувальних безпілотників моделі RQ-35 Heidrun.


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