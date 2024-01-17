Бронетехніка та дрони: Німеччина надала Україні черговий пакет допомоги

Німецький уряд оновив перелік військової допомоги, яку надають Україні для відсічі російської агресії. Серед іншого в ньому — бронетранспортери та розвідувальні БпЛА.
Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.
- 8 бронетранспортерів;
- боєприпаси до танків Leopard 1;
- 25 розвідувальних БпЛа RQ-35 Heidrun;
- 16 вантажівок Zetros;
- 5 автомобілів для прикордонної служби;
- 3 одиниці автотранспорту — вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи;
- 50 терміналів супутникового звʼязку SatCom;
- матеріали для розмінування;
- 500 світлодіодних ламп;
- 1840 бойових шоломів.
Крім того, у майбутньому Німеччина збирається передати Україні ще 30 бойових машин піхоти Marder, 15 самохідних зенітних установок Gepard і ще понад 100 розвідувальних безпілотників моделі RQ-35 Heidrun.