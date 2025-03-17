Бронетехніка, боєприпаси та дрони: Німеччина оновила список допомоги Україні

Берлін оновив список військової допомоги для України, до якого увійшли три зенітні установки Gepard, ракети для систем ППО IRIS-T та артилерійські боєприпаси.

Серед переданого озброєння ще:

24 броньовані машини MRAP,

боєприпаси для танків Leopard і БМП Marder,

10 тисяч боєприпасів для Gepard,

5 тисяч 155-мм та 2 тисячі 122-мм снарядів,

50 розвідувальних дронів VECTOR,

30 гусеничних дронів Gereon RCS та 30 систем виявлення БПЛА.

Також Україна отримала дві машини для розмінування WISENT 1, 100 переносних систем розмінування, два мінні трали, 8 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм, а також лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки й аптечки.