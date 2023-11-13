Бронеавтомобілі Bastion, які призначались Україні, будуть передані Вірменії

Франція вирішила відправити Вірменії партію бронеавтомобілів Bastion, які спочатку планувалося передати Україні.

Про це повідомляє Ouest-France.

Зазначається, що Єреван побоюється краще озброєного і підтримуваного Туреччиною Азербайджану, тому попросив Францію про військову підтримку. Париж погодився надати допомогу.

Перша підтверджена поставка стосується легких броньованих машин типу Bastion виробництва компанії Arquus. Машина може нести бойову групу з восьми солдатів, забезпечуючи захист від вогню зі стрілецької зброї та мін.

“Бастіони” спочатку призначалися для України, але Київ визнав їх занадто погано захищеними від артилерійських обстрілів та протитанкових ракет. Вони пройшли транзитом через грузинський порт Поті, а потім залізницею попрямували до Вірменії.

Зазначається, що Франція також може передати Вірменії 50 броньованих машин VAB MK3.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна на початку жовтня заявила, що Париж погодився поставити до Вірменії військову техніку.

“Франція погодилася підписати майбутні контракти з Вірменією, які дозволять їй постачати військову техніку для забезпечення її оборони”, — сказала вона.

22 і 23 жовтня міністр оборони Вірменії Сурен Папікян перебував у Парижі, де зустрівся зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. Тоді було підписано угоди про двостороннє співробітництво.