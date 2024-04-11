Суспільство

Брінк прокоментувала масовану атаку РФ на Україну

11 Квітня 2024 09:17
сша, україна, посол, атаки ворога
Бріджит Брінк / Getty Images

На тлі чергової російської атаки, Україна потребує більше протиповітряної оборони і допомоги союзників.

Про це написала у соцмережі X посол США в Україні, Бріджит Брінк. 

Зокрема, Брінк зауважила, що станом на 4:15 ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, країна перебувала під загрозою застосування безпілотників та ракет.

“Окрім атак на українську інфраструктуру, минулого місяця від обстрілів загинули 600 цивільних осіб. Зараз (Україні – ред.) потрібно більше протиповітряної оборони і наша допомога», – наголосила посол.


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