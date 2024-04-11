Брінк прокоментувала масовану атаку РФ на Україну

На тлі чергової російської атаки, Україна потребує більше протиповітряної оборони і допомоги союзників.

Про це написала у соцмережі X посол США в Україні, Бріджит Брінк.

Зокрема, Брінк зауважила, що станом на 4:15 ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, країна перебувала під загрозою застосування безпілотників та ракет.

“Окрім атак на українську інфраструктуру, минулого місяця від обстрілів загинули 600 цивільних осіб. Зараз (Україні – ред.) потрібно більше протиповітряної оборони і наша допомога», – наголосила посол.