Бразилія стала чемпіоном світу з футзалу

У неділю, 6 жовтня, в Узбекистані відбувся фінал чемпіонату світу-2024 з футзалу, в якому зійшлися збірні Бразилії та Аргентини.

Матч вийшов напруженим, і перемогу здобула збірна Бразилії з рахунком 2:1. У першому таймі “селесао” двічі відзначилися забитими м’ячами. Наприкінці гри аргентинці, випустивши п’ятого польового гравця, змогли скоротити відставання, забивши один гол, але зрівняти рахунок та перевести гру в овертайм їм не вдалося.

Варто зазначити, що обидві команди дійшли до фіналу з ідеальним результатом — по шість перемог у шести матчах, обігравши на своєму шляху збірну України. Аргентина здолала українців у груповому етапі, а Бразилія — у важкому півфіналі.

Ця перемога принесла Бразилії шостий титул чемпіонів світу з футзалу.

У поєдинку за третє місце збірна України здобула впевнену перемогу над Францією з рахунком 7:1 і вперше в історії незалежної України виборола медалі чемпіонату світу з футзалу.