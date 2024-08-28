Брата Дурова також оголосили у розшук, – Politico

Франція у березні 2024 року видала ордер на арешт не тільки Павла Дурова, але і на його брата Миколу, який є співзасновником Telegram.

Про це повідомляє видання Politico.

Згідно з документами, які отримало видання, французьке розслідування діяльності Telegram почалося раніше, ніж про це повідомлялося до цього. Справа пов’язана з відмовою месенджера співпрацювати з французькою поліцією у межах розслідування фактів “сексуалізованого насильства щодо дітей”.

У документі також наголошується на “практично повній відсутності співпраці Telegram” з французькою та європейською владою. Братів Дурових також звинувачують у “пособництві у зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи”.

Ордери на арешт Павла та його брата Миколи, співзасновника Telegram, було видано 25 березня. При цьому французькі ЗМІ раніше повідомляли, що розслідування було розпочато у липні.