Економіка

Брак електроенергії: “Укрзалізниця” перегляне графіки руху приміських електропоїздів
7 Червня 2024 15:38
електроенергія, укрзалізниця
Вагони "Укрзалізниці" / Фото: Укрзалізниця

Українська енергетика продовжує зазнавати труднощів через масовані російські атаки по обʼєктах інфраструктури. В Укрзалізниці заради зменшення споживання електроенергії вирішили переглянути графіки руху приміських електропоїздів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

“Щоб країна вистояла та уникнула блекаута, залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. При покращенні ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено”, – йдеться у повідомленні.

Більш детальну інформацією стосовно розкладу руху приміських електропоїздів закликають уточнювати у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах УЗ та регіональних філій.


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