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Бої за Бахмут: в ОП анонсували хороші новини

19 Березня 2023 15:10
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бахмут

Плани армії Російської Федерації щодо захоплення Бахмута Донецької області провалюються. Українські Збройні сили продовжують успішно тримати місто.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Сили оборони продовжують стримувати ворога на Сході. Їхні плани щодо окупації Бахмута зараз провалюються. Попереду – Україна”, – написав представник ОП.

Аналітики Інституту вивчення війни не знайшли візуальних доказів тверджень росіян про окупацію низки об’єктів у Бахмуті. Вони не підтверджують слова олігарха Євгена Пригожина, що “вагнерівці” нібито вже за 600-700 метрів від адмінцентру міста.


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