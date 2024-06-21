Борис Джонсон випустить мемуари про 15 років у політиці

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон випускає мемуари про 15 років у політиці.

Передпродаж книги розпочнеться 12 липня, а реліз мемуарів — 10 жовтня, повідомляє видавництво HarperCollins.

Книга розповідає історію становлення політика від перемоги над Кеном Лівінгстоном на виборах мера Лондона 2008 року до посади прем’єр-міністра. Джонсон розповідає про всі важливі рішення, ухвалені під час його перебування при владі, та що до них спонукало.

Також політик поділився викликами та кризами, які виникли за час на посаді прем’єра: Brexit, підготовку Лондона до літніх Олімпійських ігор 2012 року, домінування підтримки консерваторів, а також поділився, як ледь не помер від COVID-19.