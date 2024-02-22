Борис Джонсон відмовився від інтерв’ю з Такером Карлсоном після смерті Навального

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився давати інтерв’ю американському ведучому Такеру Карлсону після смерті російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє The Guardian.

Джонсон попередньо погодився на інтерв’ю за гонорар у мільйон доларів, який, за словами його команди, мав піти на благодійні цілі для українських ветеранів.

За словами американського ведучого, він надіслав запрошення після того, як був «роздратований» тим, що Джонсон назвав його прислужником Кремля після його скандального інтерв’ю з диктатором Володимиром Путіним.

Телеведучий стверджував, що Джонсон зажадав мільйон доларів. Однак представники Джонсона назвали це неправдою, заявивши, що сума була запропонована Карлсоном, а колишній прем’єр-міністр віддав би гроші в благодійні фонди для українських ветеранів.

«Я не захищаю Путіна, але Путін не просив 1 мільйон доларів… Уся ця історія — до біса жорстока підстава», — сказав Карлсон.

Представник Джонсона у відповідь заявив, що ця історія не відповідає дійсності.

Раніше Джонсон у своїй колонці в Daily Mail назвав Карлсона «зрадником журналістики» за його інтерв’ю з Путіним.

Джонсон заявив, що ведучий зрадив «глядачів і слухачів по всьому світу», бо не закликав Путіна до відповіді за «тортури, зґвалтування, вибухи дитячих садків» в Україні.