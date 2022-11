Борис Джонсон розпочав збір коштів на медикаменти для України

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії та почесний громадянин Києва Борис Джонсон почав різдвяний збір коштів на медикаменти та обладнання, які передадуть українським лікарням, повідомляє Sky News.

“Жоден бинт чи ліжко, які ви профінансуєте, не пропадуть даремно у найважчій роботі з відновлення прекрасної, хороброї України. Слава Україні, британський народ на вашому боці, у це Різдво і завжди”, – заявив він.

Таким чином Борис Джонсон планує допомогти українським госпіталям, де лікують поранених і хворих та які ризикують залишитися без життєво важливих медикаментів та обладнання вже найближчими тижнями.

Він звернувся до громадян Британії з проханням взяти участь у зборі коштів, який Джонсон оголосив спільно з компанією Circle Health, яка є найбільшим незалежним постачальником медичних товарів до британських медустанов.

“Лікарні по всій Україні потребують нашої підтримки. Було чудово відвідати Circle Health, яка надіслала 12 вантажівок із медичними аптечками та 13 ліжками та наркозними апаратами для Херсона. Будь ласка, підтримайте їх звернення”, – написав він у Twitter.

Hospitals across Ukraine need our support. It was great to visit @Circlehealthgrp who have sent 12 lorry loads of medical kit over, & to help load the 13th with beds & anaesthetic machines for Kherson. Please consider supporting their appeal pic.twitter.com/Z5WrpRiRhv