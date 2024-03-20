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Боррель заявив, що польські протестувальники повинні розблокувати український кордон

20 Березня 2024 15:06
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боррель
Жозеп Боррель / Getty Images

Жозеп Боррель, глава європейської дипломатії заявив, що польські протестувальники повинні розблокувати український кордон та вирішувати питання про імпорт по-іншому. 

Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС.

“Стосовно блокування кордону. Так, ми про це знаємо, уважно стежимо за цими подіями. Звісно, кордон має бути розблокований”, – заявив Боррель.

Незважаючи на те, які причини наводять блокувальники, ці проблеми можуть бути вирішені іншими засобами, наголосив він.

“Ми повинні мати вільний транзит між Україною та ЄС для військових та цивільних цілей. Я розумію, можуть бути занепокоєння. Але шлях розв’язання не має підривати транзит між Україною і Польщею у цей критичний момент”, – додав глава дипломатії ЄС.


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