Політика

Криза у Лівані: Боррель скликає екстрену нараду очільників МЗС країн Євросоюзу 
30 Вересня 2024 15:10
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ізраїль, боррель, війна, мзс
Жозеп Боррель / Фото з відкритих джерел

30 вересня верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель ініціював позачергову неофіційну зустріч міністрів закордонних справ держав-членів для обговорення загострення ситуації в Лівані.

Про це повідомив речник ЄС Пітер Стано під час брифінгу в Брюсселі у понеділок.

“У зв’язку з ескалацією подій у Лівані, верховний представник ЄС вирішив організувати екстрену неформальну нараду голів МЗС Євросоюзу. Вона пройде у форматі відеоконференції, починаючи приблизно з 17:00, з єдиним пунктом порядку денного – обговорення розвитку ситуації в Лівані”, – зазначив речник.

Стано нагадав, що ЄС уже висловив чітку позицію щодо ліванської кризи минулого тижня під час неофіційної зустрічі європейських міністрів на полях Генасамблеї ООН, а також у спільній заяві США, Франції та інших впливових держав за участю ЄС. Тоді країни Євросоюзу засудили втрати серед цивільного населення та закликали сторони до невідкладного припинення вогню.

Речник підкреслив, що всі рішення у сфері зовнішньої політики ЄС ухвалюються країнами-членами колегіально. Під час сьогоднішньої неформальної наради керівники дипломатичних відомств держав ЄС зможуть обмінятися думками щодо можливих шляхів реагування на події в Лівані та зважити подальші кроки, включаючи перегляд відносин з Ліваном, Ізраїлем та іншими партнерами в рамках міжнародної спільноти.


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