Політика

Боррель закликав Південну Корею збільшити підтримку України
4 Листопада 2024 11:40
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боррель, корея, україна
Жозеп Боррель / Фото з відкритих джерел

Під час візиту у Південну Коре глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель  закликав країну збільшити підтримку України.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter).

Боррель прибув до Південної Кореї після поїздки до Японії та відвідав добре укріплену демілітаризовану зону, що розділяє дві Кореї.

Він розповів, що провів зустріч з міністром оборони Південної Кореї, під час якої обговорив КНДР та інші спільні виклики безпеці.

“Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея найкраще це розуміє. Ми єдині в нашій підтримці України. Я закликав їх посилити цю підтримку”, – розповів Боррель.

Візит Борреля відбувається у той час, коли Вашингтон і Сеул б’ють на сполох через відправку північнокорейських військ до Росії для її війни з Україною.

Південна Корея дотепер утримувалась від підтримки України летальною зброєю. 


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