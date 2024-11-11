Політика

Шмигаль обговорив з Боррелем питання євроінтеграції України
11 Листопада 2024 20:33
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боррель, Шмигаль
Денис Шмигаль та Жозеп Боррель / Telegram Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Високим представником ЄС Жозепом Боррелем, під час якої обговорювалися питання євроінтеграції України.

Про це Шмигаль написав у Телеграмі.

“Ми високо цінуємо позитивну оцінку прогресу України, відображену у звіті Європейської комісії, а також наміри щодо відкриття переговорів по кластерах у 2025 році. Євроінтеграція залишається нашим беззаперечним пріоритетом, і я висловив подяку пану Боррелю за його лідерську роль у цьому процесі”, — зазначив Шмигаль.

Сторони також обговорили продовження співпраці в рамках Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні.

“Дякуємо за надані снаряди і сподіваємося отримати загалом 1 мільйон боєприпасів до кінця року. Особливо важливою є безпекова угода з ЄС, укладена у червні, і ми очікуємо на її успішну реалізацію”, — додав прем’єр-міністр.

Шмигаль підкреслив, що Україна прагне розвивати спільні виробництва і підтримку свого оборонно-промислового комплексу за моделлю, яку використовує Данія, де союзники фінансують виробництво зброї для потреб українських Сил безпеки та оборони.

Також Шмигаль висловив глибоку вдячність Жозепу Боррелю за його особисту підтримку та постійні зусилля на користь України у часи повномасштабної війни з Росією.


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