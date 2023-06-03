Боррель спрогнозував, що очікує Україну у разі поразки у війні

Очільник європейської дипломатії попередив про можливість перетворення України на “другу Білорусь”.

У разі припинення постачання зброї в Україну конфлікт із Росією закінчиться для неї “миром капітуляції”. Після цього українська держава перетвориться на “другу Білорусь”.



Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, виступаючи в суботу, 3 червня, на форумі “Шангрі-Ла діалог” у Сінгапурі.

“Питання не в тому, щоб завершити війну, а в тому, як ми завершимо війну”, – сказав очільник європейської дипломатії.

За його словами, завершити конфлікт дуже легко — просто припинити постачання озброєння в Україну. Але, на його думку, у такому разі Україна програє і перетвориться на “другу Білорусь”.

“Ми не можемо припинити військову підтримку України, тому що ми не хочемо миру, який стане миром капітуляції – миром, який зробить Україну другою Білоруссю”, – сказав Жозеп Боррель.