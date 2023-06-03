Політика

Боррель спрогнозував, що очікує Україну у разі поразки у війні

3 Червня 2023 18:56
101
читать на русском →
війна, україна, боррель

Очільник європейської дипломатії попередив про можливість перетворення України на “другу Білорусь”.

У разі припинення постачання зброї в Україну конфлікт із Росією закінчиться для неї “миром капітуляції”. Після цього українська держава перетвориться на “другу Білорусь”.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, виступаючи в суботу, 3 червня, на форумі “Шангрі-Ла діалог” у Сінгапурі.

“Питання не в тому, щоб завершити війну, а в тому, як ми завершимо війну”, – сказав очільник європейської дипломатії.

За його словами, завершити конфлікт дуже легко — просто припинити постачання озброєння в Україну. Але, на його думку, у такому разі Україна програє і перетвориться на “другу Білорусь”.

“Ми не можемо припинити військову підтримку України, тому що ми не хочемо миру, який стане миром капітуляції – миром, який зробить Україну другою Білоруссю”, – сказав Жозеп Боррель.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Червня 2023 09:00
239

Російські окупанти “накрили” вогнем Харківщину: є загиблі і поранені, серед них – діти
3 Червня 2023 18:56
101

Боррель спрогнозував, що очікує Україну у разі поразки у війні
3 Червня 2023 15:07
36

Зачинене укриття: у Києві взяли під варту охоронця поліклініки, а керівника відправили домашній арешт
3 Червня 2023 12:01
87

Зеленський заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу
3 Червня 2023 11:24
101

В Україні частково знеструмлені сім областей
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
усі думки