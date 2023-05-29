Боррель: Росія не піде на переговори, не вигравши війну в Україні

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що він «не оптимістично налаштований» щодо того, як розгорнеться російсько-український конфлікт цього літа.

Як передає CNN, Боррель додав, що вважає, що Росія буде вести переговори, лише якщо виграє війну.

«Я не дивлюся оптимістично на те, що станеться в Україні цього літа. Я бачу концентрацію військ з обох сторін, я бачу чіткий намір Росії виграти війну, (Росія) не піде на переговори, якщо вона не виграє війну», – сказав він, виступаючи в Барселоні.

Зауваження Борреля прозвучали в той момент, коли Москва завдала по Києву серію ракетних ударів у несподіваній денній атаці, через години після нічного обстрілу української столиці та всієї країни.