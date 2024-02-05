Боррель приїде до України

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель після візиту до Польщі вирушає до України.

Про це пише Боррель на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, повідомляє УП.

Боррель сказав журналістам, що “перебуває на шляху до Києва”, не уточнивши подробиць. Імовірно, топдипломат Євросоюзу може приїхати в Україну вже завтра, 6 лютого.

Він також наголосив, що ЄС повинен і далі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.