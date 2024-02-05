Політика

Боррель приїде до України

5 Лютого 2024 18:18
читать на русском →
боррель
Жозеп Боррель / Getty Images

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель після візиту до Польщі вирушає до України.

Про це пише Боррель на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, повідомляє УП.

Боррель сказав журналістам, що “перебуває на шляху до Києва”, не уточнивши подробиць. Імовірно, топдипломат Євросоюзу може приїхати в Україну вже завтра, 6 лютого.

Він також наголосив, що ЄС повинен і далі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Лютого 2024 17:28

У системі Prozorro оголосили перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю
5 Лютого 2024 17:54

Голова Міністерства у справах ветеранів подала у відставку 
5 Лютого 2024 16:19

Ірина Фаріон обізвала переможниць Нацвідбору на Євробачення-2024
5 Лютого 2024 15:48

Члени угорської партії не прийшли на голосування за вступ Швеції до НАТО
5 Лютого 2024 14:54

Бундесвер позитивно оцінює перспективи ЗСУ на фронті
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
усі думки