Політика

Боррель пообіцяв пошукати додаткові систем Patriot для України, – Кулеба

3 Квітня 2024 19:39
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Євросоюз, ппо
ЗРК Patriot в аеропорту Жешув-Ясьонка, Польща / Фото: AP

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про готовність високого представника Європейського Союзу Жозепа Борреля активізувати роботу з пошуку для України додаткових систем Patriot.

Про це глава МЗС повідомив в X.

“Під час нашої зустрічі я подякував Жозепу Боррелю за всі його зусилля, щоб згуртувати більше підтримки ЄС для України. Я вдячний високому представнику за готовність активізувати роботу з пошуку доступних для України систем Patriot. Він також поінформував мене про поточний стан поставок артилерійських боєприпасів із ЄС в Україну. Ми обговорювали способи їх прискорення”, – розповів Кулеба.

Дипломати також обговорили наступний пакет санкцій ЄС, який має посилити тиск на Росію.

“Особливу увагу ми приділили майбутньому форуму оборонної промисловості Україна-ЄС з метою збільшення виробництва оборонної промисловості в Україні та в усій Європі”,  – додав Кулеба.


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