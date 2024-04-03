Боррель пообіцяв пошукати додаткові систем Patriot для України, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про готовність високого представника Європейського Союзу Жозепа Борреля активізувати роботу з пошуку для України додаткових систем Patriot.

Про це глава МЗС повідомив в X.

“Під час нашої зустрічі я подякував Жозепу Боррелю за всі його зусилля, щоб згуртувати більше підтримки ЄС для України. Я вдячний високому представнику за готовність активізувати роботу з пошуку доступних для України систем Patriot. Він також поінформував мене про поточний стан поставок артилерійських боєприпасів із ЄС в Україну. Ми обговорювали способи їх прискорення”, – розповів Кулеба.

Дипломати також обговорили наступний пакет санкцій ЄС, який має посилити тиск на Росію.

“Особливу увагу ми приділили майбутньому форуму оборонної промисловості Україна-ЄС з метою збільшення виробництва оборонної промисловості в Україні та в усій Європі”, – додав Кулеба.