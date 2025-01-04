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Боротьба з лудоманією та нелегальними казино: Зеленський затвердив реформу грального бізнесу
4 Січня 2025 17:50
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Ілюстративне фото / Фото КРАІЛ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9256д, спрямований на посилення контролю за гральним бізнесом. Про це свідчить інформація з картки відповідного законопроєкту.

Основні положення закону:

  1. Реформа регулювання
  • Ліквідовується Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
  • До 1 квітня 2025 року буде створено новий уповноважений орган, а також визначено міністерство, яке відповідатиме за формування політики у сфері грального бізнесу.
  1. Боротьба з нелегальними азартними іграми
  • Запроваджено механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних додатків.
  1. Обмеження реклами
  • Заборонено рекламу азартних ігор за винятком трансляцій на ТБ та радіо в нічний час, а також у медіа та платформах із цільовою аудиторією старше 21 року.
  • Заборонено участь у рекламі військових, волонтерів, відомих осіб та використання тематики війни.
  1. Заборони для операторів
  • Заборонено:
    • пропонувати компенсацію витрат для участі в азартних іграх;
    • надсилати пропозиції невизначеному колу осіб;
    • надавати безкоштовні бонуси замість ставки.
  • Особам, пов’язаним із країною-агресором, або тим, хто має податкові борги, ліцензії не надаватимуться.
  • Заборонено використання російських брендів.
  1. Фінансові розрахунки
  • Всі розрахунки мають здійснюватися виключно через банківські рахунки. Інші платіжні послуги заборонені.
  • Заборонено приймати ставки в кредит чи з відтермінуванням оплати.
  1. Нові вимоги до лотерей
  • Лотереї підпадають під більшість обмежень, встановлених для грального бізнесу, включно з вимогами до репутації посадових осіб та виключно банківськими розрахунками.
  • Іноземні компанії з досвідом можуть отримувати ліцензії на проведення державних лотерей.
  1. Захист гравців
  • Встановлено ліміти на витрати та час гри, передбачено обов’язкові перерви.
  • Впроваджено “контрольні закупки” з відеофіксацією під час перевірок.

Цей закон спрямований на вдосконалення регулювання грального ринку, боротьбу з лудоманією та посилення відповідальності у цій сфері.


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