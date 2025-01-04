Боротьба з лудоманією та нелегальними казино: Зеленський затвердив реформу грального бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9256д, спрямований на посилення контролю за гральним бізнесом. Про це свідчить інформація з картки відповідного законопроєкту.

Основні положення закону:

Реформа регулювання

Ліквідовується Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

До 1 квітня 2025 року буде створено новий уповноважений орган, а також визначено міністерство, яке відповідатиме за формування політики у сфері грального бізнесу.

Боротьба з нелегальними азартними іграми

Запроваджено механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних додатків.

Обмеження реклами

Заборонено рекламу азартних ігор за винятком трансляцій на ТБ та радіо в нічний час, а також у медіа та платформах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Заборонено участь у рекламі військових, волонтерів, відомих осіб та використання тематики війни.

Заборони для операторів

Заборонено: пропонувати компенсацію витрат для участі в азартних іграх; надсилати пропозиції невизначеному колу осіб; надавати безкоштовні бонуси замість ставки.

Особам, пов’язаним із країною-агресором, або тим, хто має податкові борги, ліцензії не надаватимуться.

Заборонено використання російських брендів.

Фінансові розрахунки

Всі розрахунки мають здійснюватися виключно через банківські рахунки. Інші платіжні послуги заборонені.

Заборонено приймати ставки в кредит чи з відтермінуванням оплати.

Нові вимоги до лотерей

Лотереї підпадають під більшість обмежень, встановлених для грального бізнесу, включно з вимогами до репутації посадових осіб та виключно банківськими розрахунками.

Іноземні компанії з досвідом можуть отримувати ліцензії на проведення державних лотерей.

Захист гравців

Встановлено ліміти на витрати та час гри, передбачено обов’язкові перерви.

Впроваджено “контрольні закупки” з відеофіксацією під час перевірок.

Цей закон спрямований на вдосконалення регулювання грального ринку, боротьбу з лудоманією та посилення відповідальності у цій сфері.