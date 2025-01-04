Боротьба з лудоманією та нелегальними казино: Зеленський затвердив реформу грального бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9256д, спрямований на посилення контролю за гральним бізнесом. Про це свідчить інформація з картки відповідного законопроєкту.
Основні положення закону:
- Реформа регулювання
- Ліквідовується Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
- До 1 квітня 2025 року буде створено новий уповноважений орган, а також визначено міністерство, яке відповідатиме за формування політики у сфері грального бізнесу.
- Боротьба з нелегальними азартними іграми
- Запроваджено механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних додатків.
- Обмеження реклами
- Заборонено рекламу азартних ігор за винятком трансляцій на ТБ та радіо в нічний час, а також у медіа та платформах із цільовою аудиторією старше 21 року.
- Заборонено участь у рекламі військових, волонтерів, відомих осіб та використання тематики війни.
- Заборони для операторів
- Заборонено:
- пропонувати компенсацію витрат для участі в азартних іграх;
- надсилати пропозиції невизначеному колу осіб;
- надавати безкоштовні бонуси замість ставки.
- Особам, пов’язаним із країною-агресором, або тим, хто має податкові борги, ліцензії не надаватимуться.
- Заборонено використання російських брендів.
- Фінансові розрахунки
- Всі розрахунки мають здійснюватися виключно через банківські рахунки. Інші платіжні послуги заборонені.
- Заборонено приймати ставки в кредит чи з відтермінуванням оплати.
- Нові вимоги до лотерей
- Лотереї підпадають під більшість обмежень, встановлених для грального бізнесу, включно з вимогами до репутації посадових осіб та виключно банківськими розрахунками.
- Іноземні компанії з досвідом можуть отримувати ліцензії на проведення державних лотерей.
- Захист гравців
- Встановлено ліміти на витрати та час гри, передбачено обов’язкові перерви.
- Впроваджено “контрольні закупки” з відеофіксацією під час перевірок.
Цей закон спрямований на вдосконалення регулювання грального ринку, боротьбу з лудоманією та посилення відповідальності у цій сфері.