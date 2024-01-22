Політика

Борелль приїде до України у лютому

22 Січня 2024 22:00
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боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відвідає Україну з робочим візитом в лютому цього року.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі.

“Я поїду в Україну в у перший чи другий тиждень лютого”, — сказав Боррель.

Водночас він не назвав точну дату візиту і не розповів, з ким планує зустрітися.

Голова дипломатії ЄС також заявив про політичну домовленість серед країн-членів про використання заморожених активів Росії на користь України. Боррель припускає, що швидше за все, остаточне рішення буде ухвалене протягом місяця.

За його словами, на засіданні ради міністрів учасники погодилися, що зараз не час зменшувати допомогу Україні.

“Навпаки, це час, щоб робити більше й швидше: з фінансовими ресурсами, з військовим обладнанням, підготовкою солдатів і всім, чого Україна потребує для захисту”, — заявив дипломат.

Боррель також сподівається, що ЄС досягне угоди про поповнення Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро, аби створити Фонд підтримки України (Ukraine Assistance Fund).


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