Борель: Путіну потрібен повний контроль над Україною

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив в інтерв’ю британській газеті Guardian, що президента Росії Володимира Путіна не влаштує часткової перемоги в Україні і він має намір продовжувати тривалу війну доти, доки не отримає повного контролю над країною.

На думку Борреля, російський лідер також розраховує на зміну влади у США, де наступного року відбудуться президентські вибори. Дональд Трамп, який претендує на висування в президенти США, висловлював намір припинити військову підтримку України і домагатися компромісу з владою Росії.

Путін не може бути задоволений лише частиною України та ситуацією, коли решта території України належить до Європейського союзу. Він може бути задоволений обмеженою територіальною перемогою. Він не припинить війну — тим більше, перед американськими виборами, які можуть дати йому набагато вигідніший сценарій. Тож ми маємо бути готовими до високоінтенсивного конфлікту, який триває тривалий час. Путін вирішив вести війну до перемоги.

Боррель також назвав війну в Україні моментом, який вирішує долю всієї Європи, оскільки Росія, за його словами, загрожує не лише українській державі, а й континенту загалом.

У зв’язку з цим він закликав ЄС діяти рішуче та не зволікати за допомогою України.

Якщо ми швидко не змінимо курс, якщо не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну здобути перемогу на війні в Україні.

Боррель додав, що у лютому 2022 року на кордонах України було сконцентровано 150 тис. російських військових, а зараз у бойових діях на території країни бере участь 450 тис. військовослужбовців РФ, тобто «втричі більше».

На думку Борреля, причини таких амбіцій Росії слід шукати у її історичній спадщині.