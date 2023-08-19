Борель про РФ: “Бензоколонка з атомною бомбою”

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель в інтерв’ю іспанській газеті El Pais назвав Росію “бензоколонкою, у власника якої є атомна бомба”. Таку думку Боррель висловив, порівнюючи відносини Євросоюзу з Китаєм та РФ.

“Китай – не Росія. Китай – справжній геополітичний гравець, а Росія – економічний карлик, вона як бензоколонка, у власника якої є атомна бомба. Китай надто важливий, щоб його ігнорувати, а також намагатися ізолювати. У нас є розбіжності, але це не виклик нашої безпеки як Росія”, – сказав глава європейської дипломатії.

Коментуючи підсумки 18 місяців війни, він заявив, що “з військової точки зору Росія зазнала поразки”.

“Путін хотів бліцкригу, але минуло 18 місяців, а він обороняється. Його план швидкого завоювання зазнав повного фіаско”, – зазначив Жозеп Боррель.

Проте військові втрати техніки та людей не означають, що Путін “вичерпав свої можливості”, попередив він.

“Путін зараз жертвує своєю армією та своїм народом заради особистого виживання”, – наголосив Боррель.