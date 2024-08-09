Спорт

Борчиня Коляденко вийшла до півфіналу Олімпіади-2024 
9 Серпня 2024 14:30
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олімпіада
Ірина Коляденко / НОК

Ірина Коляденко пробилася до півфіналу Олімпійських ігор у Парижі.

Про це інформують на офіційному сайті  Олімпіади-2024

Бронзова медалістка Токіо-2020 у першій сутичці на Іграх у Парижі в категорії до 62 кг зустрічалася з чемпіонкою світу – 2017 з Монголії Орхон Пуревдорж. Українка невдало розпочала поєдинок та поступалася після першого періоду 0:4. Проте по перерві Ірина Коляденко зуміла перехопити ініціативу та здобути перемогу 8:7. 

У чвертьфіналі українка зустрілася з болгаркою Біляною Дудовою, яка вигравала ЧС-2021 у категорії до 59 кг. Коляденко програла перший період 0:1, проте знову змогла надолужити в другому. Українка перемогла з рахунком 7:3 та вийшла до півфіналу. 


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