Борчиня Коляденко вийшла до півфіналу Олімпіади-2024 

Ірина Коляденко пробилася до півфіналу Олімпійських ігор у Парижі.

Про це інформують на офіційному сайті Олімпіади-2024.

Бронзова медалістка Токіо-2020 у першій сутичці на Іграх у Парижі в категорії до 62 кг зустрічалася з чемпіонкою світу – 2017 з Монголії Орхон Пуревдорж. Українка невдало розпочала поєдинок та поступалася після першого періоду 0:4. Проте по перерві Ірина Коляденко зуміла перехопити ініціативу та здобути перемогу 8:7.

У чвертьфіналі українка зустрілася з болгаркою Біляною Дудовою, яка вигравала ЧС-2021 у категорії до 59 кг. Коляденко програла перший період 0:1, проте знову змогла надолужити в другому. Українка перемогла з рахунком 7:3 та вийшла до півфіналу.