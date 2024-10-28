Суспільство

Bolt та Uklon працюватимуть в комендантську годину у Львові
28 Жовтня 2024 14:41
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комендантська година, Львів
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сервісам Bolt та Uklon дозволять працювати під час комендантської години у Львові. 

Про це повідомили у Львівській ОДА під час брифінгу.

Як розповів керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень, для пересування Львовом уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі.

Перепустку, а також військово-облікові документи, повинні мати водії сервісів, що працюватимуть у нічний час.

Що стосується пасажирів, то Тарас Грень зазначив, що перепустка не вимагатиметься в тих, хто пересувається містом за крайньої потреби.

Після узгодження всіх процедур із комендатурою проєкт легального виклику таксі під час комендантської години у Львові запрацює до кінця тижня. Комендантська година у Львові триває з 00:00 до 05:00 ранку.


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