Політика

Болгарський парламент не схвалив підписання безпекової угоди з Україною
20 Грудня 2024 10:38
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Болгарія
Прапор Болгарії / Фото з відкритих джерел

20 грудня болгарський парламент відмовився схвалити підписання угоди про безпеку з Україною. Колишній прем’єр-міністр та лідер партії ГЄРБ Бойко Борисов, який раніше підтримував ініціативу, змінив свою позицію.

Про це пише Euractiv.

Тимчасовий прем’єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев у жовтні пообіцяв приєднатися до країн, які уклали подібні угоди з Україною. Очікувалося, що він підпише угоду з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Брюсселя, однак тимчасовий уряд вирішив звернутися за мандатом до парламенту, де партія ГЄРБ має найбільше місць.

На сьогодні лише шість країн ЄС, серед яких Болгарія, Угорщина, Австрія, Словаччина, Мальта та Кіпр, не підписали подібну угоду з Україною. Після початку війни ГЄРБ підтримувала військову допомогу Україні, і Борисов часто підкреслював проукраїнську позицію своєї партії. Однак зараз він змінив свою думку, заявивши, що підписання угоди тепер виглядає як “погана угода”.

Борисов пояснив свою позицію тим, що в Європі та США посилилася дискусія про необхідність мирних переговорів. Він додав, що підтримує мирний процес, але вважає, що угода з Україною повинна бути підписана регулярним урядом, а не тимчасовим. Водночас він не уточнив, чому вбачає відсутність взаємної вигоди в запропонованій угоді.

БСП, партія, яка виступає проти надання військової допомоги Україні, може стати важливим партнером у майбутньому уряді, очолюваному ГЄРБ. Це ускладнює можливість підписання угоди без участі БСП. Борисов також зазначив, що тимчасовий уряд не потребував парламентського мандату для підписання угоди.

Прем’єр-міністр Главчев прокоментував ситуацію, відкинувши звинувачення у саботажі переговорів і пояснивши своє рішення звернутися до парламенту необхідністю отримання мандату на підписання угоди, яка передбачала десяти річну тривалість.

Цей розвиток подій став “подарунком” для угорського прем’єра Віктора Орбана, який перебував у Софії з візитом. У Болгарії триває політична криза через відсутність стабільного уряду, що призвело до семи дострокових виборів за останні чотири роки.

У жовтні стало відомо про підготовку угоди між Україною та Болгарією. Україна вже підписала майже тридцять таких двосторонніх угод з іншими країнами, а також багатосторонній документ “Ukraine Compact”.


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