Болгарське радіо заборонило інтерв’ю російського посла

Програмна рада Болгарського національного радіо заборонила трансляцію інтерв’ю з послом Росії Елеонорою Митрофановою, заявило посольство Росії у Telegram-каналі.

“…Програмна рада Болгарського національного радіо після екстреного засідання 16 грудня цього року заборонила трансляцію інтерв’ю з послом Росії в Болгарії Елеонорою Мітрфановою у сьогоднішньому випуску передачі “Політично некоректно”, – йдеться у повідомленні посольства.

У дипмісії зазначили, що таке викликає “лише здивування та розчарування”.

“Переконані, що чим сильніша цензура – тим більший попит на альтернативну думку та правду про те, що відбувається в Росії та світі”, – зробили висновок у російському посольстві.

БНР пояснило своє рішення “недотриманням журналістських стандартів”.