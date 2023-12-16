Політика

Болгарське радіо заборонило інтерв’ю російського посла

16 Грудня 2023 15:43
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Програмна рада Болгарського національного радіо заборонила трансляцію інтерв’ю з послом Росії Елеонорою Митрофановою, заявило посольство Росії у Telegram-каналі.

“…Програмна рада Болгарського національного радіо після екстреного засідання 16 грудня цього року заборонила трансляцію інтерв’ю з послом Росії в Болгарії Елеонорою Мітрфановою у сьогоднішньому випуску передачі “Політично некоректно”, – йдеться у повідомленні посольства.

У дипмісії зазначили, що таке викликає “лише здивування та розчарування”.

“Переконані, що чим сильніша цензура – тим більший попит на альтернативну думку та правду про те, що відбувається в Росії та світі”, – зробили висновок у російському посольстві.

БНР пояснило своє рішення “недотриманням журналістських стандартів”.


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