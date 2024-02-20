Політика

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні

20 Лютого 2024 09:50
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зброя, Болгарія
Болгарський БТР-60 для України / Фото: BGNES

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для української армії, оскільки міноборони просить НАТО покрити витрати на транспортування.

Про це інформує Euractiv, посилаючись на депутатів керівної партії Болгарії. 

“Болгарія може допомогти, але це не відбувається необхідними темпами, і я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТРів з Софії до Русе (місто на річці Дунай на північному сході Болгарії)”, – сказав депутат парламенту Мірчев. 

За словами міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева, затримка з постачанням сталася через те, що країна уточнювала, чи можуть союзники по НАТО профінансувати транспортування БТРів. 

“Це не елементарна транспортна операція, у ній має бути задіяна велика кількість потягів”, – сказав Тагарев. 

Видання звернулося до болгарського оборонного відомства з проханням назвати причини, чому поставка БТРів ще не відбулася, проте відповіді не отримало.


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