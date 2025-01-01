Кримінал

Болгарія видала Україні підозрювану у справі про корупцію на трансформаторах для УЗ
1 Січня 2025 18:45
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корупція, набу, укрзалізниця
Керівниця компанії, яка незаконно перемогло в тендері на постачання трансформаторів / Фото: НАБУ

Болгарія видала Україні одну з фігуранток справи про заволодіння 94,8 млн гривень під час закупівлі трансформаторів для “Укрзалізниці”. Підозрювану відправили під варту з правом застави в розмірі 9,9 млн гривень.

Як повідомляють НАБУ, підозрювана є керівницею компанії, яка незаконно перемогла в тендері на постачання трансформаторів для “Укрзалізниці” за завищеними цінами. Вона була в міжнародному розшуку після викриття оборудки у квітні 2024 року.

У вересні 2024 року Болгарія затримала підозрювану та задовольнила запит про екстрадицію в Україну. Її передали НАБУ у пункті пропуску “Устилуг — Зосін” Волинської області.

Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ та прокурорів САП, призначивши для підозрюваної запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 9,9 млн гривень.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року НАБУ та САП викрили організовану групу, до якої входили десятеро осіб, і повідомили їм про підозру в заволодінні 94,8 млн гривень “Укрзалізниці”. Суд наклав арешт на 54 млн гривень на рахунках компанії-постачальниці та на майно підозрюваних.


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