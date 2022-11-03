Болгарія вперше схвалила надання Україні зброї

Депутати Болгарії сьогодні схвалили відправлення першої військової допомоги Україні. Відповідне рішення підтримали 175 законодавців, проти були 49, ще один утримався, передає DW.

Рішення не підтримала Болгарська соціалістична партія та проросійська націоналістична партія “Відродження” (Възраждане). “Більше зброї означає більше війни”, – пояснила позицію лідерка соціалістів Корнелія Нінова.

Водночас партія “Відродження” влаштувала невелику акцію протесту біля парламенту, попереджаючи, що надсилання Україні військової допомоги позбавить Болгарію обороноздатності, повідомляє агентство AFP.

Болгарські депутати дали уряду країни місяць на те, щоби вирішити, яке саме озброєння можна надати Україні без шкоди для власної обороноздатності.

Болгарія має певну кількість винищувачів МіГ-29 радянського виробництва. Ці літаки раніше просила Україна, оскільки українські пілоти мають досвід їхнього керування. Також Болгарія має зенітно-ракетні комплекси С-300. Втім, в.о. міністра оборони країни Дімітар Стоянов на початку цього тижня заявив, що його країна не може дозволити собі розлучитися з ними, оскільки не може швидко їх замінити.

Раніше Болгарія схвалила відправлення Києву касок і бронежилетів, а також погодилася ремонтувати українську військову техніку на своїх заводах, але відмовлялася надсилати зброю через опозицію з боку президента Румена Радева та дружніх до Москви політичних партій країни. Як зауважує Associated Press, Болгарія разом з Угорщиною була єдиною країною-членом Європейського Союзу, яка відмовлялась надати Україні зброю.

Водночас, згідно з нещодавнім звітом Болгарської промислової асоціації, експорт зброї зріс більше ніж удвічі з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, пише Reuters. У серпні міністерство економіки Болгарії схвалило угоди з експорту зброї на суму майже 500 мільйонів доларів. Левова частка була призначена для Польщі – одного з ключових центрів постачання зброї в Україну.