Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони

З 1 січня Болгарія та Румунія офіційно приєдналися до Шенгенської зони. Таким чином кількість держав Шенгенської зони зросла до 29.

Про це повідомляє DW.

Тепер на шести пунктах перетину кордону між Болгарією та Грецією більше не потрібно пред’являти документи. На румунській ділянці кордону здійснюватимуться лише вибіркові перевірки на 30-кілометровому відрізку.

Єврокомісія ще у 2011 році підтвердила готовність Болгарії та Румунії до приєднання, проте рішення про скасування контролю на сухопутних кордонах ухвалили лише 12 грудня 2024 року. Довгий час цей процес блокувала Австрія.