Економіка

Болгарія може заборонити імпорт українського зерна

16 Квітня 2023 19:05
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зерно, Болгарія

На прикладі Польщі та Угорщини та Болгарія обмірковує введення заборони на імпорт українського зерна.

Про це заявив міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов, повідомляє BNR.

Явір Гечов доповнив, що вже обговорював делікатне питання з міністрами сільського господарства шести європейських країн, не кажучи вже про те, що Болгарія звернулася із запитом щодо проблеми у Брюсселі ще у вересні минулого року. За словами міністрів , у вівторок чекають „консультації з питання і з президентом Радєвим, який безпосередньо ангажований до ситуації, що склалася”.

“Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим паче, що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави, у наявності серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів”, – заявив він.

Міністр додав, що заборону вже обговорювали з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Водночас Болгарія звернулася із запитом щодо проблеми до Брюсселя ще у вересні минулого року.

Гечев повідомив, що 18 квітня відбудуться консультації з питання і з президентом Руменом Радєвим, який “безпосередньо ангажований до ситуації, що склалася”.


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