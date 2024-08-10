Суспільство

Боксерка з Алжиру, яку цькували в соцмережах за гендерною ознакою, стала олімпійською чемпіонкою
10 Серпня 2024 09:45
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олімпіада
Іман Хеліф / Фото Reuters

Представниця Алжиру Іман Хеліф виграла золоту медаль Олімпійських ігор у Парижі, перемігши у фінальному поєдинку з боксу в напівсередній вазі.

У фіналі 25-річна Хеліф перемогла свою суперницю з Китаю Ян Лю з рахунком 5:0. “Я дуже щаслива. Вісім років це було моєю мрією, і ось я стала олімпійською чемпіонкою і володаркою золотої медалі”, – сказала Хеліф.

“Я старалася з усіх сил, але моя суперниця була набагато кращою. Вона чудовий боєць і дуже сильна”, – визнала Ян, яка виграла срібну олімпійську медаль.

Хеліф стали цькувати в інтернеті, називаючи трансгендером і чоловіком, після 1/8 фіналу. Тоді італійка Анджела Каріні відмовилася продовжувати бій із Хеліф, назвавши його “нечесним”. Пізніше вона вибачиться.

У 2023 році Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила Хеліф і Лінь Юй-Тін із Тайваню (вона теж вийшла у фінал Олімпіади) просто під час чемпіонату світу через, як стверджувалося, провалений гендерний тест.

Наприкінці минулого тижня користувачі X згадували Хеліф десятки тисяч разів на годину, пише Associated Press з посиланням на компанію PeakMetrics, що відстежує мережеві наративи.

Хеліф довелося закликати до припинення цькування, тому що це має “серйозні наслідки”. “Це може руйнувати людей, вбивати їхні думки, дух і розум. Це може призвести до розколу”, – зазначала боксерка.


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