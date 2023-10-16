Політика

Бойовики ХАМАС можуть завдати “провокаційного удару” під час імовірного візиту Байдена до Ізраїлю — Politico

16 Жовтня 2023 12:10
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ізраїль, байден

Терористи ХАМАС можуть завдати «провокаційного удару» під час імовірного візиту президента США Джо Байдена до Ізраїлю, пише Politico з посиланням на неназваного чиновника.

Два інших джерела видання розповіли, що Байден може прибути до Ізраїлю вже цього тижня. Однак вони підкреслили, що поїздка може не відбутися найближчим часом або взагалі не відбутися, залежно від ситуації з безпекою в Ізраїлі та розвитку війни.

Один із представників адміністрації президента США заявив, що у Вашингтоні «зважують» цю пропозицію про відвідування Тель-Авіва.

Нещодавній візит американських сенаторів до Ізраїлю підкреслив небезпеку того, що бойовики ХАМАС можуть готувати удар під час візиту Байдена.

Група законодавців, до якої входив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, була змушена сховатися в бомбосховищі, коли завили сирени попередження. Однак зазначається, що минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін відвідали Ізраїль без істотних ускладнень.

Напередодні Reuters повідомило, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив Байдена в країну під час нещодавньої телефонної розмови про відповідь на напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Прессекретарка Ради національної безпеки Едріенн Вотсон сказала, що поки немає нових поїздок президента, про які вони могли б оголосити.


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