Bloomberg: Зеленському відомо про клятву Трампа припинити війну

Обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду тільки через два місяці, але вже зараз він формує політику США у двох великих гарячих точках: Ізраїлі та Україні, пише Bloomberg.

Перемога Трампа – і можливість того, що він прагнутиме до серйозних змін у політиці, – відгукується в обох країнах і далеко за їхніми межами: він провів телефонні переговори з лідерами обох країн, а також очікується ще одна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним.

Один із колишніх співробітників адміністрації Трампа, який попросив не називати його імені, обговорюючи приватні оцінки, сказав, що обраний президент одразу ж отримає перевагу завдяки тому, що його вважають жорсткішим за свого попередника. За словами співрозмовника, противники США можуть заздалегідь змінити свою поведінку – деякі з них стримуватимуться загрозою американської відплати, а інші прагнутимуть використати важелі впливу, які в них залишилися, до того часу, як президент Джо Байден залишить посаду президента.

Найгостріше це відчувається в Україні. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв розв’язати кризу в Україні до дня інавгурації, і президент Володимир Зеленський уже намагається надолужити згаяне. Генеральний директор Tesla і прихильник Трампа Елон Маск був присутній у кімнаті під час розмови Зеленського з Трампом цього тижня, за словами людини, знайомої з цим питанням. Маск раніше виступав за вирішення проблеми шляхом переговорів, під час яких Україна віддасть частину своєї території.

Обрання Трампа «змінило українську риторику і планування в їхніх поглядах на переговори», – сказав Шелбі Магід, заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради. За словами Магіда, Україна «рухається в напрямку – знаючи, що Трамп переміг, – визнання того, що переговори – це реальність».

Перехід між виборами та інавгурацією завжди неспокійний, особливо коли змінюється партія президента. Цього року ситуація ще більше загострилася, оскільки Трамп здобув таку переконливу перемогу і так явно висловив свою переконаність у тому, що політику Байдена слід відкинути вбік.

Це сковує адміністрацію Байдена. Американські чиновники і сторонні спостерігачі визнали, що за кілька тижнів до виборів деякі ключові пріоритети зовнішньої політики були, по суті, припинені, оскільки і противники, і союзники чекали, хто стане 47-м президентом.

Представники адміністрації Байдена публічно заявили, що мають намір і далі проводити зовнішню політику президента. «У нас немає нестачі в роботі протягом наступних 74 днів, і ми маємо намір максимально використати час, що залишився», – заявив представник Держдепартаменту Метью Міллер журналістам у Вашингтоні в четвер.

«Президент, який вступає на посаду, може внести свої власні зміни в політику, ухвалити свої власні політичні рішення», – сказав Міллер.

Зеленський у своєму твіті, привітавши Трампа з обранням, висловив сподівання, що вони зможуть працювати разом для здійснення «миру через силу» і що його країна «зацікавлена в розвитку взаємовигідного політичного та економічного співробітництва, яке принесе користь обом нашим країнам».

На зустрічі з європейськими лідерами в четвер Зеленський заявив, що поступки з боку Києва будуть «неприйнятні для України і самовбивчі для всієї Європи».

«Ми хотіли б справедливого закінчення війни», – сказав Зеленський. «Швидке закінчення було б програшем».

Путін привітав Трампа з перемогою і заявив, що готовий вести переговори з новим американським лідером.

«Мені здається, заслуговує на увагу те, що було сказано про бажання відновити відносини з Росією, допомогти припинити українську кризу», – сказав Путін на щорічному засіданні Валдайського клубу в чорноморському місті Сочі.