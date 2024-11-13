Економіка

Bloomberg: українці стали менше донатити на потреби армії
13 Листопада 2024 11:12
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війна, волонтер, гроші
Передана допомога українським воїна від благодійного фонду "Повернись живим" / Фото: БФ "Повернись живим"

Донати на військові потреби в України різко скоротилися, пише Bloomberg після бесіди з представниками найбільші українські фонди.

У 2022 році пожертви на благодійний фонд, яким керує Сергій Притула, були настільки великими, що він зміг орендувати супутник для міністерства оборони. Але цього року спостерігається протилежна тенденція: Українці стали ощадливішими у фінансуванні військових потреб, що відображає зростаючі економічні виклики та втому від війни.

“Щоб зібрати таку ж суму пожертв, ми повинні працювати втричі більше, ніж у попередні роки”, – сказав Притула в інтерв’ю Bloomberg.

Видання пишу, що настрої в країні погіршилися через просування Росії, непопулярну мобілізацію та відключення електроенергії.

Таке падіння викликає занепокоєння у волонтерів. Найбільша українська військова благодійна організація – фонд “Повернись живим” – зіткнулася зі зменшенням донатів приблизно на 15%.

За даними серпневого опитування, проведеного Центром Разумкова, більше половини українців заявили, що продовжують жертвувати кошти на потреби армії, але більше третини сказали, що скоротили свої пожертви порівняно з минулим роком.

Інша неурядова організація Reactive Post повідомила Bloomberg, що її пожертви цього року скоротилися більш ніж на 40% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. За словами засновника благодійної організації Павла Нарожного, більшість донорів сьогодні – це ті, хто робив внески раніше.

Проект ”Армія SOS”, який збирає кошти на програмне забезпечення для військових частин, зафіксував десятикратне зменшення пожертв порівняно з минулим роком, повідомила волонтерка Ганна Морозова.

Настрої українців Морозова не називає “втомою”. За її словами, ті, хто жертвує менше або припинив жертвувати, “звикли” до війни, сприймаючи її як щось далеке від їхнього повсякденного життя.

За словами Морозової, оскільки все більше українців приєдналися до армії, їхні сім’ї та друзі стали більш прагматичними у тому, як вони роблять пожертви. Багато хто надсилає допомогу напряму, а не через такі організації, як волонтерські благодійні фонди.

Проте, за словами Олега Карпенка, заступника директора фонду “Повернись живим”, пожертви є життєво важливими для багатьох ніш, які не заповнює держава.

“Пожертви зменшуються, і це проблема”, – сказав Карпенко.

Українські військові підтверджують цю тенденцію. “Збір коштів просувається дуже повільно”, – сказала Ірина Шевченко, прес-секретар батальйону української армії, який зараз знаходится в Донецькій області. За її словами, найкращий рік для пожертвувань армії був роком повномасштабного вторгнення – і з тих пір він постійно зменшується.

Війна неминуче призвела до скорочення доходів деяких домогосподарств, за словами Морозової. Підвищення податків також може вплинути на українців.

Під тиском Міжнародного валютного фонду парламент у жовтні ухвалив закон про підвищення податків для домогосподарств. Президент Володимир Зеленський ще не підписав цей закон.

Минулого місяця уряд пообіцяв одноразову виплату близько 1000 гривень кожному українцю. Кошти можуть бути використані або на конкретні платежі, наприклад, на оплату комунальних послуг, або перенаправлені на потреби армії через пожертви. Цей механізм дозволить спрямувати частину іноземної допомоги на опосередковану підтримку військових потреб, кажуть в уряді.


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