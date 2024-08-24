Bloomberg: Україна стурбована затримками фінансування із заморожених російських активів

Українські чиновники дедалі більше побоюються затримок у завершенні угоди, яка дасть змогу отримати 50 мільярдів доларів підтримки за рахунок прибутку від заморожених активів російського центрального банку, пише Bloomberg. Ці кошти мають надійти до Києва до кінця року. Так обумовлено в червневій угоді G7, яка передбачає створення кредитного синдикату, що виплачуватиметься за рахунок прибутку, одержуваного з часом від заморожених російських коштів у розмірі близько 280 мільярдів доларів.

Але реалізація плану загальмувалася через вимоги США і ризик того, що Угорщина гальмуватиме ухвалення будь-якого рішення в рамках ЄС щодо підтримки України або санкцій проти Росії, стверджують співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності, оскільки переговори відбуваються за закритими дверима.

Українські сили намагаються зупинити наступ російських військ на сході країни і одночасно перекидають ресурси на новий фронт на заході Курської області. Хоча терміни укладення угоди G-7 розтягнуті до кінця року, Україні знадобиться рішення вже наступного місяця, коли Міжнародний валютний фонд проведе перевірку фінансування і дасть гарантії, що бюджетні потреби Києва будуть задоволені, сказав один зі співрозмовників.

«Нам потрібен реальний механізм», – заявив у середу президент України Володимир Зеленський. Союзники України заморозили активи Центрального банку Росії, більша частина яких зберігається в Європі, після того як кремлівські війська вторглися в Україну в лютому 2022 року. Захід вимагає, щоб ці кошти було використано для компенсації збитків і допомоги у відновленні України після війни.

Реалізація угоди G-7 застопорилася через побоювання США з приводу того, що ЄС має кожні шість місяців подовжувати заморожування активів поряд із ширшими санкціями проти Москви.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, який попросив не називати його імені, сказав, що США хочуть отримати від союзників гарантії того, що російські активи залишаться замороженими доти, доки не буде досягнуто справедливу мирну угоду і Росія не заплатить за шкоду, заподіяну вторгненням. Якщо це станеться, сказав чиновник, США впевнені, що гроші можна буде почати розподіляти до кінця року.

Коли офіційний Брюссель повернеться з літніх канікул, питання про кошти центрального банку, найімовірніше, стане головним на порядку денному дипломатів ЄС, повідомляє інша людина.

Коментуючи повідомлення про те, що Берлін обмежив військове фінансування України понад кошти, вже виділені під час бюджетних переговорів, канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжить надавати допомогу – і вказав на угоду G7 як на основне нове джерело фінансування. Німецький лідер відмахнувся від складнощів, пов’язаних зі здійсненням угоди, заявивши журналістам у Молдові в середу, що угода «технічно складна, але ясна політично» – водночас він підтримав терміни, встановлені до кінця року.

За оцінками, обсяг коштів, одержуваних центральними банками, може сягати 5 мільярдів євро (5,6 мільярда доларів) на рік, і кожен член G7 відповідатиме за покриття своєї частини кредитів, якщо активи будуть розморожені. Пакт країн G7 передбачає, що ЄС і США нададуть кредити на суму близько 20 мільярдів доларів кожен, а Велика Британія, Канада і Японія – на меншу суму.

За даними на червень, близько 173 мільярдів євро санкційних активів зберігаються в бельгійській кліринговій палаті Euroclear, згідно з її результатами за перше півріччя. Євросоюз окремо погодився надати Києву прибуток, отриманий від цих фондів, причому початкова сума в розмірі 1,6 млрд євро буде виплачена наприкінці липня. До теперішнього часу фонди заробили близько 3,4 млрд євро з моменту їхньої іммобілізації, хоча прибуток, отриманий до 15 лютого, буде збережено Euroclear як буфер для покриття поточних і майбутніх ризиків, таких як судові розгляди.