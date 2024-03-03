Bloomberg: Україна підготувалася до російських дезінформаційних атак на Зеленського

Українська влада стурбована тим, що президент Володимир Зеленський є вразливим до російської дезінформаційної кампанії, яка намагатиметься підірвати його авторитет, пише Bloomberg.

За словами людини, знайомої з мисленням Зеленського, яка говорила на умовах анонімності, Київ готується до спонсорованого Кремлем наративу, який намагатиметься використати сумніви щодо позицій президента, щоб дестабілізувати довіру громадськості, особливо серед українських військових на передовій.

Це питання виникає в делікатний момент для українського лідера, чия колись непохитна популярність падає, оскільки війна триває вже третій рік, а російські війська переходять у наступ. Офіційні особи в країні стурбовані тим, що наступ може набрати обертів до літа, якщо союзники не збільшать постачання боєприпасів, запаси яких вичерпуються.

Центральним елементом зусиль Кремля буде спроба підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах громадськості, оскільки його п’ятирічний термін наближається до завершення.

Український лідер чітко дав зрозуміти, що очікує, що Кремль вчепиться в це питання, навіть незважаючи на те, що президент Владімір Путін цього місяця проводить вибори, результат яких жорстко контролюється російською владою, щоб продовжити своє майже чвертьстолітнє правління.

“Це не думка західних партнерів або, можливо, когось всередині України – це наратив і програма Російської Федерації”, – заявив Зеленський на початку цього тижня. Він сказав, що розвідка країн “Великої сімки” отримала документи, які підтверджують план Кремля.

Оскільки близько п’ятої частини території України перебуває під російською окупацією, мільйони людей покинули країну, а інфраструктура країни постраждала від дворічного вторгнення, воєнний стан наклав обмеження на проведення виборів. Зеленський, який вступив на посаду 20 травня 2019 року, в іншому випадку проводив би кампанію на виборах наприкінці березня, якби хотів балотуватися на другий термін.

Виправлення дефіциту демократії в Україні, схоже, буде нелегкою справою для Кремля. Путін неодноразово наполягав на тому, що не змінюватиме конституцію для продовження свого перебування на посаді, лише для того, щоб у 2020 році зробити крок назустріч, відкривши собі шлях до перебування при владі до 2036 року. Організація з безпеки і співробітництва в Європі розкритикувала проведення російських виборів і не була запрошена спостерігати за голосуванням цього місяця.

Протести та інакомислення сильно обмежені. Поховання в п’ятницю лідера російської опозиції Олексія Навального, який помер у в’язниці минулого місяця, супроводжувалося посиленою присутністю поліції, спрямованою на стримування протестів проти Путіна.

Тим не менш, українська контррозвідка описала російський план розгортання кампанії з підриву суспільної довіри до демократичних інститутів у першій половині червня, включаючи заяви про те, що Зеленський перевищив термін свого перебування на посаді з травня.

Кампанія буде спрямована на підрив легітимності влади після 20 травня, а також на те, щоб “посіяти паніку, відчай, призвести до штучного конфлікту між цивільною і військовою владою, розбрату між нами і нашими союзниками” і просувати теорії змови, йдеться в повідомленні.

За словами одного з учасників зустрічі, який говорив на умовах анонімності, Зеленський підняв це питання перед групою законодавців на закритій зустрічі минулого місяця, закликаючи їх не допустити виходу за межі легітимності.

Одним із чинників відчуття вразливості Зеленського є падіння його популярності. Хоча президента у воєнний час підтримує переважна більшість громадян України, опитування показують, що його позиції пом’якшуються. Звільнення минулого місяця генерала Валерія Залужного та невдачі на фронті спричинили повільну ерозію довіри.

Інші опитування минулого місяця показали, що українців, які вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, більше, ніж тих, хто дотримується протилежної думки, вперше з початку вторгнення.

І хоча більшість вважає, що Україна не повинна проводити вибори в умовах війни, кількість тих, хто вважає, що Зеленський не повинен балотуватися на другий термін, зросла на дев’ять відсоткових пунктів з грудня до 43%, згідно з лютневим опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології.

Українські союзники підтримали думку Києва про те, що країна повинна зосередитися на військових діях, і ця позиція, за словами Зеленського, може бути підтверджена під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, який очікується незабаром.

Але це питання піднімалося в деяких кулуарах. Деякі члени Конгресу США від Республіканської партії, які утримують у Палаті представників пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, закликали до проведення виборів, щоб підкреслити демократію.

Українське законодавство забороняє проведення виборів, якщо в країні запроваджено воєнний стан. Але юридичні формулювання залишають певний простір для невизначеності, оскільки в них також зазначено, що термін повноважень глави держави становить п’ять років.