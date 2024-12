Bloomberg: Угода між Україною і Росією щодо транзиту газу переживає критичний момент істини

Угода, що дозволяє російському газу йти транзитом до ЄС, закінчується 31 грудня. Словаччина посилює тиск, щоб транзит тривав, – пише Bloomberg.

Майбутнє транзиту газу через Україну перебуває на переломному етапі. Якщо до середи не вдасться укласти угоду в останню хвилину, транзит мільярдів кубометрів газу може припинитися.

Україна зазнає зростаючого тиску з боку прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і групи центральноєвропейських компаній, які вимагають, щоб газ продовжував надходити від східного кордону з Росією до покупців Європейського Союзу після закінчення терміну дії транзитної угоди 31 грудня.

Майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Будапешт і Братислава, як і раніше, покладаються на дешевий газ від ПАТ «Газпром», що підриває зусилля ЄС зі скорочення залежності від російських енергоносіїв.

До закінчення терміну дії угоди між Росією і Україною залишилося три дні, і риторика з усіх боків посилилася. Президент України Володимир Зеленський раніше цього тижня звинуватив Фіцо в укладенні «тіньових угод» із президентом Росії Володимиром Путіним. Словацький лідер у п’ятницю пригрозив припинити постачання електроенергії своєму східному сусідові.

Для дипломатів, обізнаних про перебіг переговорів, ескалація не стала несподіванкою. У минулому суперечки про транзит газу між двома колишніми партнерами призводили до того, що потоки скорочувалися або зменшувалися в одну мить, а угоди укладалися в останню хвилину.

Енергетичні трейдери, керівники галузі та політики в Європі та інших країнах все ще спостерігають за трьома лідерами в пошуках ознак того, що може статися далі.

Зеленський неодноразово заявляв, що не допустить транзиту російського газу, який йде на користь кремлівській військовій машині, через Україну після завершення нинішньої угоди. Він сказав, що буде відкритий для транспортування газу з інших країн, окрім Росії, – варіант, який, за словами людей, обізнаних із перебігом переговорів, не є повністю виключеним.

Ухвалюючи рішення, український лідер має враховувати необхідність захисту 38 600-кілометрової системи газопроводів країни. За останні три роки ця мережа, одна з найбільших у світі, не зазнавала нападів, оскільки через неї йшов російський газ. Якщо це припиниться, система може стати мішенню для атак, як це вже було з газосховищами та об’єктами електроенергетики. Це також створить технічні проблеми, які ускладнять опалення будинків по всій Україні в зимовий період.

«Питання про ризики для української інфраструктури знаходить відгук у дипломатичних дискусіях», – каже Крістіан Егенхофер, старший науковий співробітник аналітичного центру CEPS у Брюсселі. «Це може виявитися рятівним колом для Зеленського, якщо він погодиться на продовження транзиту».

Водночас, зазначив Егенхофер, «газові переговори матимуть значення і за межами України».

І для Путіна, і для Фіцо найвигіднішим варіантом було б продовження закупівель газу європейськими покупцями напряму в «Газпрому». У цьому разі Росія залишиться на ринку ЄС без необхідності ділитися доходами з посередниками, а Словаччина заощадить на додаткових витратах на транзит, кажуть люди, знайомі з ходом переговорів, які попросили не називати їхніх імен. Міністерство закордонних справ України заявило в п’ятницю, що переговори тривають і не можна повністю виключати можливість укладення угоди в останню хвилину.

До війни виконавча гілка Європейського союзу допомагала укладати транзитні угоди між Києвом і Москвою. Тепер же, у зв’язку із зусиллями блоку з диверсифікації джерел енергії в бік від Москви і розширення використання поновлюваних джерел енергії, Європейська комісія не втручається в переговори. Натомість вона підкреслює, що альтернативні джерела доступні, а рівень газових сховищ у регіоні високий.

У лютому виконавча влада ЄС представить план щодо подальшої відмови від російського викопного палива, яке, за її словами, Кремль перетворив на політичну зброю. Його реалізація залежить від країн-членів: крім трубопровідних поставок у Словаччину та Угорщину, російський скраплений природний газ також постачають у порти Франції, Бельгії та Іспанії.

«Сварка через російський газ посилить протиріччя між членами ЄС, що цілком відповідає інтересам Росії, зацікавленої в тому, щоб європейська підтримка України припинилася», – каже Бота Ільяс, старший аналітик PRISM, фірми стратегічної розвідки.

Припинення поставок газу через Україну матиме «незначний» вплив на європейські ціни на газ, заявила комісія раніше цього місяця, зазначивши, що ринки вже врахували припинення транзитної угоди.

Цього року ціни на газ у Європі зросли на 48% напередодні скорочення поставок у поєднанні зі швидким виснаженням запасів газу через періоди холодної та безвітряної погоди. Хоча ціни ще далекі від рекордів 2022 року, досягнутих під час енергетичної кризи, вони досить високі, щоб вплинути на домогосподарства і виробників.

Відсутність міжурядової угоди між Росією та Україною ускладнює, але не виключає можливість укладення комерційної угоди за участю європейських компаній. Словацька газова компанія Slovensky Plynarensky Priemysel AS та її оператор газових мереж Eustream AS – поряд з угорською MOL Hungarian Oil and Gas Plc., торговельними асоціаціями та великими промисловими споживачами з Австрії та Італії – закликали Зеленського дозволити продовжити поставки.

Обговорюваний обсяг становить 15 мільярдів кубометрів на рік, тобто стільки, скільки зараз проходить українськими трубопроводами.

Після зустрічі з Путіним минулої неділі Фіцо заявив, що Росія готова продовжити постачання газу на Захід через Україну, але це буде «практично неможливо» після 1 січня, враховуючи позицію Києва.

У відповідь Зеленський заявив, що запропонував компенсувати Фіцо додаткові витрати, які виникнуть у Словаччини в разі припинення транзиту російського газу. За його словами, він також заявив, що готовий дозволити постачання неросійського палива, якщо відповідний запит надійде від Єврокомісії – пропозицію, яку, за його словами, словацький лідер відхилив.

Сварка ще більше загострилася в п’ятницю, коли Фіцо у відеоролику, опублікованому у Facebook, заявив, що в разі припинення постачань він оцінить ситуацію і можливі заходи у відповідь, включно з припиненням постачань електроенергії, якої Україна потребує під час перебоїв у роботі мережі. За його словами, припинення транзиту російського газу обійдеться ЄС у додаткові 120 мільярдів євро витрат на електроенергію протягом наступних двох років.

«Припинення транзиту російського газу через Україну – це не просто порожній політичний жест. Це надзвичайно дорогий крок, за який ми, Європейський союз, будемо платити», – сказав Фіцо.

У зв’язку з наближенням крайнього терміну розглядаються альтернативні рішення. За словами людей, знайомих із перебігом переговорів, SPP веде переговори з державною нафтовою компанією Азербайджану про постачання азербайджанського газу. Для цього може знадобитися обмін між «Газпромом» і Socar, за якого азербайджанська компанія купуватиме відповідні обсяги в Росії для постачання європейським покупцям.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також запропонував перенести місце продажу російського газу на фізичний кордон між Росією та Україною, що передало б право власності на газ європейським покупцям і зобов’язало б Україну забезпечити транзит згідно з її угодою про вільну торгівлю з ЄС, за словами людей, знайомих із цим питанням.

У четвер Путін схвалив різні пропозиції, які дозволили б Угорщині, Словаччині, Туреччині або Азербайджану взяти під контроль газ, що поставляється через Україну. Він зазначив, що будь-яку подібну угоду буде важко ввести в дію через довгострокові контракти «Газпрому».

До вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія була головним постачальником газу в ЄС, забезпечуючи понад 40% імпорту блоку. Після початку війни і скорочення поставок Європа прискорила відмову від російських енергоносіїв. Минулого року частка російського газу в імпорті ЄС становила близько 8 %.

Дозвіл подальшого транзиту російського газу через Україну також підірве сигнал про те, що ЄС більше не може мати справи з путінською Росією, вважає Бенджамін Л. Шмітт, старший науковий співробітник аналітичного центру CEPA і Центру енергетичної політики Клейнмана при Пенсільванському університеті.

«Ставки не можуть бути вищими», – сказав він у своїй аналітичній записці. Продовження транзиту російського газу в будь-якій формі – чи то через відкрите продовження контракту з контрольованим Кремлем «Газпромом», чи то під будь-якою іншою назвою, але все одно де-факто російською, – буде небезпечним для України».