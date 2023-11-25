Bloomberg: У ЄС хочуть пом’якшити антиросійські санкції

Декілька країн Євросоюзу наполягають на пом’якшенні пропозицій, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій проти Росії через треті країни. Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, представники ЄС наполягають на тому, щоб звузити список товарів, які підпадають під заборону для перепродажу до Росії.

У Євросоюзі, як пише агентство, пропонують заборонити перепродувати до Росії високопріоритетні товари, до яких входять напівпровідники — їх використовують у тому числі для створення зброї. Керівництво блоку пропонує зобов’язати компанії вкладати певну суму на депозитний рахунок, зазначає Bloomberg. У разі порушення санкцій щонайменше половину грошей переведуть до цільового фонду для України, а всі контракти будуть розірвані.

Дипломатичні представники групи великих держав, за інформацією Bloomberg, висловили сумніви щодо законності та доцільності такої пропозиції. Деякі країни наполягають на тому, щоб звузити сферу дії запропонованих правил та скоротити список товарів, на які поширюватимуться нові закони. Співрозмовники агентства пояснили, що побоювання пов’язані з ризиком для компаній опинитися «у невигідному становищі».