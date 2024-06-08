Bloomberg: У Путіна закінчується час для досягнення прориву в Україні

Протягом кількох місяців російська армія досягла лише обмежених успіхів на полі бою проти українських військ, які відчувають нестачу зброї та боєприпасів. Це дедалі більший виклик для президента Володимира Путіна, оскільки перевага його армії починає руйнуватися, пише Bloomberg.

Зараз, коли Київ отримує від своїх американських і європейських союзників зброю на мільярди доларів, вікно для російського прориву звужується, навіть незважаючи на те, що Росія продовжує обстрілювати ракетами і безпілотниками українські міста, в тому числі енергетичну інфраструктуру.

Спроба Росії відкрити новий фронт на північному сході України в Харківській області вже виглядає такою, що загрузла, не досягнувши мети Путіна – створення буферної зони вздовж кордону. Україна стверджує, що завдає “дуже великих втрат” російським військам у боях навколо міста Вовчанськ.

Російські війська лише незначно просунулися вперед після взяття стратегічного східноукраїнського міста Авдіївка в лютому ціною величезних втрат за місяці боїв. Вони вже кілька тижнів намагаються захопити ключовий населений пункт Часів Яр на сході Донецької області.

Російська стратегія виснаження сил України є “дуже дорогою і кривавою для самої російської армії”, – сказав Руслан Пухов, керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій. “Вона може призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що, в свою чергу, дає українцям шанс на контрнаступ”.

У той час як Росія нарощує атаки на кількох ділянках фронту, “у нас є шанси змінити ситуацію на свою користь”, – заявив у середу в Telegram головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Путін наполягає на тому, що його військові цілі незмінні і що Росія буде воювати стільки, скільки буде потрібно для перемоги в Україні, незважаючи на зростаючі жертви у війні, яка триває вже третій рік і кінця якої не видно. Перед Україною та її союзниками стоїть виклик збереження опору у війні, яка значною мірою зайшла в глухий кут.

У той час як українські офіційні особи били на сполох через загрозу прориву російських військ під час багатомісячних затримок з постачанням американської зброї, київські війська в основному утримували лінію фронту, незважаючи на те, що московська армія, яка вторглася в Україну, переважала їх у кількості 10 до 1. Зараз, коли адміністрація президента Джо Байдена поспішає з постачанням американської зброї в Україну після того, як у квітні Конгрес нарешті схвалив виділення 61 мільярда доларів, баланс вогневих потужностей починає змінюватися.

“Україна опинилася в глибокій ямі через затримку” з відправкою американської зброї “і вони почали виходити з цієї ями”, – заявив журналістам у вівторок на борту літака Air Force One радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. “Ми бачили, як вони протистояли російському нападу”, і в ситуації, яка динамічно розвивається, “зброя, що прибуває на поле бою в таких масштабах і кількостях протягом останніх кількох днів і тижнів, має велике значення”, – сказав він.

Країни Європейського Союзу також збільшують обсяги допомоги і поставок зброї для підтримки Києва, незважаючи на те, що дружній до Росії уряд Угорщини продовжує блокувати виділення мільярдів євро на більш широку військову підтримку.

Путіну також доводиться стикатися зі зміною ставлення союзників України: США і Німеччина приєдналися до Великої Британії, яка дозволила Києву використовувати свою зброю для ураження цілей у прикордонних районах всередині Росії. Президент Франції Еммануель Макрон у четвер заявив, що працює над відправкою коаліції інструкторів для підготовки тисяч солдатів в Україні, незважаючи на погрози відплати з боку Москви.

Лідери країн “Великої сімки” зустрінуться наступного тижня в Італії, щоб обговорити плани надання кредитів Україні за рахунок надприбутків від заморожених активів російського центрального банку на суму близько 280 мільярдів доларів.

“Перспективи Росії здобути перемогу цього року значно зменшилися в результаті” відновлення поставок зброї та допомоги, заявив Бен Баррі, старший науковий співробітник з питань наземних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень, що базується в Лондоні. “Росія може мати більшу кількість солдатів, але багато першокласної бронетехніки було знищено”, і на відновлення армії до рівня 2022 року підуть роки, – сказав він.

Рішення Путіна призначити Андрія Бєлоусова, економіста, міністром оборони минулого місяця замість свого давнього союзника Сергія Шойгу підкреслило потребу Росії витиснути більше з обмежених ресурсів економіки, яка перегрівається, навіть якщо безпрецедентні міжнародні санкції не змогли спровокувати колапс.

Витрати на оборону у відсотках від валового внутрішнього продукту наближаються до рівня, який востаннє був досягнутий у розпал холодної війни у 1980-х роках за часів Радянського Союзу, що обмежує здатність Росії продовжувати нарощувати військове виробництво.

Хоча Росія значно збільшила виробництво ракет, артилерії, танків і боєприпасів після вторгнення в лютому 2022 року, “створення ефективної економіки для Збройних сил сьогодні є вкрай важливим”, – заявив Путін на зустрічі з представниками оборонної промисловості 25 травня. Вона повинна “приносити віддачу від кожного рубля, який ми в неї вкладаємо”.

Безумовно, обидві сторони стикаються з величезними проблемами, особливо в питанні набору військовослужбовців на заміну загиблим і пораненим. Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, який знижує призовний вік, проте нестача кадрів залишається проблемою для армії.

Кремль сповнений рішучості не повторювати наказ Путіна від вересня 2022 року про мобілізацію 300 000 резервістів – мобілізацію, яка похитнула суспільну підтримку і спровокувала втечу з країни до мільйона росіян. Натомість, щоб привабити новобранців, міністерство оборони має намір призвати щонайменше 250 000 солдатів цього року, пропонуючи їм щедрі зарплати і бонуси за підписання контрактів.

Хоча ця політика дозволяє уникнути соціальної напруженості в Росії через війну, вона навряд чи дозволить армії зібрати достатню кількість військ для успішного наступу в Україні, вважає Пухов, московський військовий аналітик. “Для справжнього прориву Кремлю знадобиться набагато більше людей”, – сказав він.

У грудні Путін заявив, що Росія розгорнула в Україні 617 000 військовослужбовців. На зустрічі з іноземними ЗМІ в Санкт-Петербурзі пізно ввечері в середу він натякнув, що близько 10 000 російських військовослужбовців щомісяця гинуть або отримують поранення, стверджуючи, що ця цифра в п’ять разів менша, ніж українські втрати, які він оцінив у 50 000 осіб.

Україна відкидає такі оцінки своїх втрат. У лютому Зеленський заявив, що з початку війни його армія втратила 31 000 солдатів.

У грудні США оцінили кількість вбитих і поранених російських військових у 315 000, що становить майже 90% від початкової чисельності вторгнення. Минулого тижня Міністерство оборони Великої Британії підвищило свою оцінку загальних російських втрат до 500 000 і заявило, що в травні втрати становили 1200 осіб на день.

Росія не перетворила свої переваги на полі бою на значні здобутки, тому що її командири “марнують людські ресурси, переслідуючи свої цілі, а українські війська ефективні в обороні, коли вони забезпечені людьми і матеріальними засобами”, – сказала Дара Массікот, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир. “Російська військова міць все ще має суттєві обмеження”.