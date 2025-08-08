Bloomberg: США та Росія планують перемир’я, яке закріпить здобутки Путіна в Україні

Вашингтон і Москва прагнуть укласти угоду про зупинення війни в Україні, яка закріпить за Росією окуповані під час військового вторгнення території.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Американські та російські посадовці працюють над домовленістю щодо територій для запланованої зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна вже наступного тижня. США намагаються заручитися підтримкою України та європейських союзників, хоча угода ще не є остаточною.

Путін вимагає, щоб Україна передала Росії весь східний Донбас, а також Крим, який РФ незаконно анексувала у 2014 році. Це означало б, що президент Володимир Зеленський має наказати вивести війська з частин Луганської та Донецької областей, які досі контролює Київ, фактично визнавши перемогу Росії, якої її армія не змогла досягти з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Такий результат став би великою перемогою для Путіна, який давно прагнув прямих переговорів із США про припинення війни, оминаючи Україну та її союзників у Європі. Зеленському може бути запропонована угода “бери або залиш”, що передбачає втрату українських територій, тоді як Європа ризикує залишитися спостерігачем за перемир’ям, поки Путін відновлюватиме свої сили.

За умовами, які обговорюють, Росія має зупинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях на поточних лініях фронту. Неясно, чи готова Москва відмовитися від будь-яких зайнятих територій, включно із Запорізькою АЕС.

Білий дім і Кремль від коментарів утримались. Україна також не коментувала пропозицій.

Мета угоди — фактично заморозити війну, запровадити перемир’я та відкрити шлях до технічних переговорів про остаточне мирне врегулювання. США раніше наполягали, щоб Росія спершу погодилась на безумовне припинення вогню.

6 серпня у Москві Путін зустрівся з посланцем Трампа Стівом Віткоффом. Перед цим він провів телефонні розмови з лідерами Китаю, Індії, ПАР, Узбекистану, Казахстану та Білорусі.

Повернувшись у Білий дім у січні з обіцянкою швидко завершити війну, Трамп дедалі більше дратується через відмову Путіна погодитись на перемир’я. Від лютого лідери провели шість телефонних розмов, а Віткофф п’ять разів відвідував Путіна в Росії для переговорів.

Україна тим часом шукає гарантій безпеки та закликає союзників зберігати економічний тиск на РФ.

Трамп не вводив прямих санкцій проти Москви, але цього тижня подвоїв мита на індійські товари через закупівлю російської нафти, викликавши обурення в Нью-Делі. Він дав Путіну термін до п’ятниці погодитися на перемир’я, інакше США почнуть вводити тарифи на країни, що купують російську нафту.

Путін наполягає, що його цілі у війні не змінились: нейтральний статус України, відмова від вступу в НАТО та визнання втрати Криму і чотирьох інших українських регіонів. Частини Донецької та Луганської областей під російською окупацією з 2014 року. У вересні 2022-го Кремль оголосив їх «назавжди» частиною Росії, хоча повного контролю над ними так і не досяг.

Конституція України не дозволяє відмову від територій, і Київ заявляє, що не визнає російську окупацію та анексію.

Неясно, чи Путін погодиться на тристоронню зустріч із Трампом і Зеленським навіть у разі домовленості з американським президентом. Він заявив, що не проти зустрітися із Зеленським «за відповідних умов», яких зараз, за його словами, немає.

Чимало посадовців, у тому числі в США, сумніваються, що Путін готовий зупинити війну чи укласти мир, який не відповідає його заявленим цілям.

Трамп у четвер сказав, що готовий зустрітися з Путіним навіть без участі Зеленського.

“Я не люблю довго чекати. Вони хочуть зустрітися зі мною, і я зроблю все можливе, щоб зупинити вбивства”, — цитує видання Трампа.

За словами радника з питань зовнішньої політики Кремля Юрія Ушакова, російські та американські посадовці фіналізують деталі зустрічі найближчими днями й уже визначили місце проведення.

Раніше США пропонували визнати Крим російським і фактично передати РФ контроль над частинами інших українських регіонів, залишивши Україні решту Запорізької та Херсонської областей.